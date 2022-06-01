Сначала обвели мелом, потом вырезали. У "Окея" в Мурманске кусками исчез асфальт

Водители пока такому решению не очень рады - ездить стало неудобно. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске уже вовсю идет ремонт дорог. Где-то полотное меняют основательно, а где-то лишь точечно.

Так, у гипермаркета "О'кей" северяне заметили "урок геометрии": здесь ямы на дорогах сначала обвели мелом, а потом вырезали, из-за чего теперь там красуются многоугольники.

Водители пока такому решению не очень рады - ездить стало неудобно.

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