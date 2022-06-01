Житель Апатитов угнал у знакомого Daewoo Matiz ради поездки в сауну

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

34-летний апатитчанин остался без машины после просьбы знакомого его подвезти. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что его Daewoo Matiz, припаркованный на улице Ферсмана, угнал приятель.

Сотрудники ДПС заметили пропавшее авто на перекрестке улиц Энергетическая и Чехова. Злоумышленника задержали на месте. 37-летний житель Апатитов, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в угоне.

- Мужчина рассказал, что был пьян и попросил знакомого отвезти его в сауну. Тот согласился, но попросил подождать некоторое время. Однако злоумышленник ждать не захотел, и когда владелец авто вышел из машины, пересел на водительское место и сам уехал на ней, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Апатитчанин задержан за административное правонарушение.

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