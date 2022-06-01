Жительница Мурманска избила соседку монтировкой

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

53-летняя мурманчанка попала в больницу после ссоры с соседкой. Женщине повезло отделаться легкими травмами.

Как выяснили полицейские, когда северянка была в подъезде, из квартиры вышла с монтировкой ее соседка. Злоумышленница два раза ударила инструментом женщину по голове и скрылась. Соседи вызвали скорую помощь.

- 35-летнюю безработную и ранее судимую жительницу Мурманска задержали. Та вину признала и рассказала полицейским, что на почве личных неприязненных отношений у нее с пострадавшей возник конфликт. Она специально выждала момент, когда северянка выйдет из квартиры и избила ее заранее подготовленной монтировкой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Мурманчанка находится под подпиской о невыезде.

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