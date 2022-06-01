Строем идут по своим делам: в Африканде сняли на видео гуляющих гусей

Рядом с домами в Африканде гуляют гуси. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В паблике "Подслушано в Полярном №1" опубликовали видео с гусями, которых заметили в Африканде.

- Необычно как-то, но здорово! - написал автор ролика Александр Човган.

Лапчатые шли стайкой куда-то по своим делам, прогуливаясь вдоль панельного дома.

Напомним: в Мончегорке уточки выпрашивают еду у прохожих. Птицы поджидают северян возле магазина.

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