Строем идут по своим делам: в Африканде сняли на видео гуляющих гусей

Рядом с домами в Африканде гуляют гуси.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В паблике "Подслушано в Полярном №1" опубликовали видео с гусями, которых заметили в Африканде.
- Необычно как-то, но здорово! - написал автор ролика Александр Човган.
Лапчатые шли стайкой куда-то по своим делам, прогуливаясь вдоль панельного дома.
Напомним: в Мончегорке уточки выпрашивают еду у прохожих. Птицы поджидают северян возле магазина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru