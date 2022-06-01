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Общество1 июня 2022 9:33

Последняя возможность погреться на солнышке. Погода готовит жителям Мурманска неприятный сюрприз

В Мурманске на смену теплу идут дожди
Ника СВЕТЛОВА
Ожидается, что в первый день лета Мурманск впервые в этом году прогреется до +20.

Ожидается, что в первый день лета Мурманск впервые в этом году прогреется до +20.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ожидается, что в первый день лета Мурманск впервые в этом году прогреется до +20. Но 1 июня ожидается и ухудшение погоды.

- Юг области накрывает фронт окклюзии скандинавского циклона. И пока север будет греться под солнышком, на юге, а потом и в центре области днем пройдут дожди. До Мурманска фронт дойдет только поздним вечером, - сообщает паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: северянам рекомендуют не выходить из дома без солнцезащитного крема.

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