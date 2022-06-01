Диана Кузнецова стала министром образования Мурманской области

Диана Кузнецова теперь официально министр. Фото: Правительство Мурманской области
16 мая и.о. министра образования Мурманской области стала Диана Кузнецова из Апатитов. До этого она возглавляла школу №7.
Через две недели постановлением губернатора Диана Кузнецова избавилась от приставки и.о., с 30 мая она министр образования и науки региона.
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