Диана Кузнецова стала министром образования Мурманской области

Диана Кузнецова теперь официально министр. Фото: Правительство Мурманской области

16 мая и.о. министра образования Мурманской области стала Диана Кузнецова из Апатитов. До этого она возглавляла школу №7.

Через две недели постановлением губернатора Диана Кузнецова избавилась от приставки и.о., с 30 мая она министр образования и науки региона.

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