Многодетным семья в Мурманской области разрешат сдавать непригодные для жизни земельные участки

На заседании правительства Мурманской области, прошедшем 31 мая, говорили о поддержке семей с детьми. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На заседании правительства Мурманской области, прошедшем 31 мая, говорили о поддержке семей с детьми. В том числе о многодетных северянах и их давней проблеме с земельными участками.

Годами семьи получали от государства бесплатные сотки, но не могли построить дом. Ведь на этой земле нет инфраструктуры, электричества, воды и т.д. Поэтому к 1 июля губернатор Андрей Чибис поручил разработать план по обеспечению инфраструктуры.

- К сожалению, на некоторых участках это сделать будет невозможно, так как они выдавались в непригодных землях. В таких случаях предлагаем многодетным семьям возможность сдать их обратно взамен на единовременную компенсацию в 340 тысяч рублей. Для этого должно пройти пять лет с момента получения земли, и она не должна быть обеспечена инфраструктурой по истечению этого срока, - уточнил Андрей Чибис.

Также с 10 июня все многодетные северяне смогут рассчитывать на бесплатную землю для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. На них можно будет строить дома.

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