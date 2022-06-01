В МЧС рассказали, что взорвалось на улице Шевченко в Мурманске ночью

Вероятно, взрывы, которые слышали северяне, это хлопки от горящего мусора, например, бутылок. Фото: Надалинский Станислав

В ночь с 31 мая на 1 июня на улице Шевченко в Мурманске сначала услышали два взрыва, а потом начался пожар рядом с жилыми домами. Он напугал местных жителей, но на деле все оказалось не так страшно, как выглядело.

- Поздно вечером горели мусорные площадки во дворах домов №7а и №8 на улице Шевченко. Огнем повреждены два мусорных контейнера и сгорел мусор на площади 4 квадратных метра. Работало одно пожарно-спасательное подразделение в количестве 4 человек и 1 единицы техники, - сообщила "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Вероятно, взрывы, которые слышали северяне, это хлопки от горящего мусора, например, бутылок.

Напомним: вечером 30 мая жителей Мурманска испугал густой черный дым над промзоной.

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