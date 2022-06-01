В Мурманской области открыта вакансия с зарплатой в 300 тысяч рублей

В Мурманской области представители отдельных профессий могут рассчитывать на зарплату больше средней предлагаемой в регионе.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области представители отдельных профессий могут рассчитывать на зарплату больше средней предлагаемой в регионе.
Так, в Заполярье открыта вакансия второго помощника капитана на рыбопромысловое судно, ему готовы платить 300 тысяч рублей. Возьмут только того, кто уже имеет опыт работы.
- Работодатель указывает график работы 6/1 и отмечает, что работать предстоит в море. Компания обещает полный социальный пакет, отпуск 52 дня, оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, оплату больничных листов, - сообщает hh.ru.
Напомним: в Мурманской области появилась вакансия медсестры с зарплатой в 100 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru