В Мурманской области открыта вакансия с зарплатой в 300 тысяч рублей

В Мурманской области представители отдельных профессий могут рассчитывать на зарплату больше средней предлагаемой в регионе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области представители отдельных профессий могут рассчитывать на зарплату больше средней предлагаемой в регионе.

Так, в Заполярье открыта вакансия второго помощника капитана на рыбопромысловое судно, ему готовы платить 300 тысяч рублей. Возьмут только того, кто уже имеет опыт работы.

- Работодатель указывает график работы 6/1 и отмечает, что работать предстоит в море. Компания обещает полный социальный пакет, отпуск 52 дня, оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, оплату больничных листов, - сообщает hh.ru.

Напомним: в Мурманской области появилась вакансия медсестры с зарплатой в 100 тысяч рублей.

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