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Общество1 июня 2022 14:08

В Мончегорске администрация плохо следила за состоянием детских площадок

Нарушения выявила прокуратура
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Для устранения нарушений в адрес администрации Мончегорска внесено представление.

Для устранения нарушений в адрес администрации Мончегорска внесено представление.

Фото: Александр БОЙКО

В Мончегорске прокуратура выявила нарушения при содержании детских спортивных и игровых площадок. К ответственности привлекли администрацию города.

- При осмотре детских площадок оказалось, что игровые конструкции сильно загрязнены. Есть посторонние надписи, а специальное покрытие площадки по всей площади засорено мелкими бытовыми отходами. В местах крепления подвесных качелей повреждено лакокрасочное покрытие, нет специального ударопоглощающего покрытия, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для устранения нарушений в адрес администрации Мончегорска внесено представление.

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