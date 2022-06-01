В Мончегорске администрация плохо следила за состоянием детских площадок

Для устранения нарушений в адрес администрации Мончегорска внесено представление.
Фото: Александр БОЙКО
В Мончегорске прокуратура выявила нарушения при содержании детских спортивных и игровых площадок. К ответственности привлекли администрацию города.
- При осмотре детских площадок оказалось, что игровые конструкции сильно загрязнены. Есть посторонние надписи, а специальное покрытие площадки по всей площади засорено мелкими бытовыми отходами. В местах крепления подвесных качелей повреждено лакокрасочное покрытие, нет специального ударопоглощающего покрытия, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Для устранения нарушений в адрес администрации Мончегорска внесено представление.
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