Рядом с карьером и совхозом в Умбе видели медведя

Жителей и гостей Умбы предупреждают о медведе, который выходит к людям. Фото: Павел КЛОКОВ

Жителей и гостей Умбы предупреждают о медведе, который выходит к людям.

- В районе турбазы «Устье», у карьера, где проводит работы ООО «Техпром», замечен медведь. Просим соблюдать осторожность при нахождении в данном районе, - сообщили в группе «ПОДСЛУШАНО В УМБЕ И ВО ВСЁМ ТЕРСКОМ РАЙОНЕ №1» (16+).

Впрочем, местные жители и так начеку: медведя видели рядом с совхозом и на новом кладбище. Также северяне сообщают, что видели и росомаху

Напомним: рядом с Териберкой тоже бродит медведь. Он подходит совсем близко к людям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru