Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2022 7:35

Нашли в реке у жилых домов. В Архангельске расследуют гибель мужчины

Пьяный рыбак утонул в Архангельске рядом с жилыми домами
Есения ДОБРОНРАВОВА
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Арханегельске разбираются в обстоятельствах гибели 53-летнего мужчины, тело которого нашли 30 мая в реке Волохница рядом с жилыми домами на улице Пирсовой.

- По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал в воду с берега во время рыбалки и утонул, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним: в начале мая под Архангельском перевернулась лодка с рыбаками, один мужчина погиб. Двум удалось выбраться на берег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru