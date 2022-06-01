В Мурманской области с 1 июня заработал анонимный чат-бот для сообщений о происшествиях с детьми

Анонимный чат-бот @SOSDetiBOT пока работает в тестовом режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 июня в Мурманской области начал работу анонимный чат-бот для приема сообщений о происшествиях с детьми. Пока что он функционирует в тестовом режиме, а найти его можно в Telegram - @SOSDetiBOT.

- По оценке Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка, Мурманская область – в лидерах среди регионов по уровню защищенности несовершеннолетних. Но мы должны продолжать очень внимательно следить за каждым случаем жестокого обращения с детьми, оперативно и жестко реагировать и, конечно, постоянно совершенствовать систему мониторинга ситуации. Наши дети должны быть, безусловно, полностью защищены, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Написать в чат-бот могут те несовершеннолетние, кому нужна помощь, например, если они столкнулись с насилием, в том числе и сексуальным.

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