Лицензионный лов семги открыт на реках Ура, Титовка и Печенга

В Мурманской области идет семужья рыбалка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

20 мая на реке Кола начался сезон семужьей рыбалки. Постепенно мест для ловли красной рыбы становится все больше. Так, с 1 июня открыты для семужной лицензионной рыбалки рыболовные участки на реках Ура, Титовка и Печенга.

- Путевки на лов семги на все рыболовные участки (Кола-1, Кола-2, Ура, Титовка, Печенга-1, Печенга-2) можно оформить на лицензионном пункте в Коле на улице Красноармейской, 35 (в рабочие дни с 09:00 до 17:00), - сообщает Мурманский филиал "Главрыбвода".

В Заполярном пункт начнет работать с 15.00 2 июня, здесь можно купить лицензии на реку Печенга (Печенга-1 и Печенга-2). После 6 июня должны открыться пункты на Уре и Титовке.

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