Камни и стекло убрали. Песок для волейболистов на набережной в Коле пришлось чистить

Для волейбольных площадок используют речной песок. Фото: администрация Кольского района

На Поморскую набережную в Коле привезли два грузовика речного песка для волейбольных площадок. После зимы песка на них стало меньше, что мешало спортсменам.

Данный песок отлично себя зарекомендовал. В прошлом году им подсыпали волейбольные площадки возле ФОКа. К сожалению, в этом году качество песка оказалось несколько хуже. Волейболисты пришедшие на набережную, отметили, что в песке встречаются камешки, попались даже несколько осколков стекла, - рассказал глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Очисткой песка занялись сотрудники городкой коммунальной службы.

Ранее жители района заметили, что на пляж реки Тулома приехали грузовики, которые вывезли песок, оставив после себя котлованы и следы от шин. Северян такой подход возмутил, так как место отдыха теперь подпорчено.

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