Андрей Чибис о погибшем во время спецоперации апатитчанине: "Он честно выполнял свой долг"

Владимир Ивашкин погиб в Харьковской области. Фото: из архива героя публикации

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб житель Апатитов Владимир Ивашкин. Он находился в Харьковской области.

- В родном городе многие помнят, как он учился в школе № 3, а потом и в Апатитском политехническом колледже. Владимир поступил на службу в ряды Вооруженных сил РФ и честно выполнял свой долг, мужественно защищал интересы нашей Родины. Соболезную родным и близким Владимира. Светлая и добрая память герою, - рассказал Андрей Чибис.

Напомним: снайпер Северного флота рассказал об упадке боевого духа врага.

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