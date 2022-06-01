У школы №31 в Мурманске открыли бюст Льва Журина

Бюст Льва Журина установлен у школы №31. Фото: администрация Мурманска

31 мая 2020 года ушел из жизни почетный гражданин Мурманска и области, фронтовик, общественный деятель, краевед и поисковик Лев Васильевич Журин. Ему было 93 года.

Спустя два года в этот день у школы №31 в столице Заполярья открыли бюст Льва Васильевича. Место было выбрано неслучайно - в этой школе Лев Журин часто встречался с ребятами, она носит его имя.

- Создание мемориального объекта Льву Журину – дань памяти благодарных жителей города-героя. Лев Васильевич был удивительным человеком и настоящим патриотом. Историк, ученый, основатель поискового движения в регионе, прославленный ветеран Второй Мировой войны. Он до последнего дня активно участвовал в общественной жизни Мурманска. Я горд, что был знаком с ним лично, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь на открытии бюста.

Напомним: в октябре в Долине славы установили памятник "Журавли" поисковикам Мурманской области. Посвятили его, в том числе, Льву Журину и Михаилу Орешете.

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