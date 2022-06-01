Сначала взрывы, потом пожар. Что произошло ночью на улице Шевченко в Мурманске [видео]

По предварительной информации, горел мусор. Фото: скриншот видео/vk.com/murmansk_dtp

31 мая жители улицы Шевченко в Мурманске услышали два громких звука как от взрыва. Случилось это около полуночи недалеко от военкомата и библиотеки для слабовидящих.

Сразу после этого начался пожар.

"КП"-Мурманск" ожидает официальный комментарий от МЧС по Мурманской области. По одной из версий, горел мусор.

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