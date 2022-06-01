В Мурманске мужчину избили, зарубили топором и оставили умирать в подвале

Мужчина умер в подвале. Фото: СКР по Мурманской области

Суд вынес приговор двум мурманчанам, которых обвиняли по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

47-летний и 36-летний мужчины 2 декабря выпивали с 60-летним приятелем в одном из домов на улице Подстаницкого. В какой-то момент они разозлились на собутыльника и стали его избивать. Сначала это происходило в квартире, а потом и на лестничной площадке.

- Один из них нанес мужчине несколько ударов лезвием и не менее 4 ударов обухом топора по голове и телу. Затем осужденные столкнули потерпевшего в подвал, где он скончался, а сами скрылись с места преступления, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления по Мурманской области Наталия Тростина.

До суда мужчины содержались под стражей. Теперь же они проведут немало времени в колониях строгого и особого режима, один 14 лет, другой 15,6 года. Суд также назначил им по 1,6 года лишения свободы.

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