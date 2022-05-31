В Мурманске на экоигре «Зеленый марафон» собрали 20 мешков мусора

Субботник прошел на ура! Фото: vk.com/clubvk.mik.rosl

29 мая мурманчане наводили порядок в районе Соснового проезда, 10. Там развернулся "Зеленый марафон" - субботник с элементами экологической игры.

В экомероприятии участвовали несколько команд - сотрудники филиала № 9 центральной городской библиотеки Мурманска, студенты Мурманского индустриального колледжа и участники волонтерского движения «Бумеранг» от школы № 18. Все вместе наперегонки очищали окрестности Питьевого озера от мусора.

- Участники делились на команды. 40 минут собирали мусор, потом подсчитывали результаты. Общими усилиями собрали около 20 мешков мусора, а самыми быстрыми оказались ребята из индустриального колледжа, - рассказали организаторы экомарафона.

Среди разного хлама нашли и необычные артефакты - автомобильное кресло и генератор. В дальнейших планах - субботник на горе Горелой. Дата пока не оглашается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru