В МЧС назвали источник густого черного дыма в промзоне Мурманска

Густой дым шел от автопокрышек. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске сняли на видео клубы густого черного дыма, который шел с промзоны в Ленинском округе города. К счастью, серьезного пожара не было.

- В 11.56 31 мая поступило сообщение о возгорании на улице Мурманской, 58. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения выяснили, что горят автомобильные покрышки на пустыре, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Через 15 минут возгорание потушили. Покрышки сгорели на площади 10 квадратных метров.

На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение - 4 человека, 1 единица техники.

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