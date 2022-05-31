А кто такая Аленка и где она живет? В Апатитах появилась загадочная надпись

Композиция на въезде в Апатиты больше не может похвастаться ослепительной белизной - ее испортили вандалы. Фото: vk.com/nashi_apatity

Композиция на въезде в Апатиты больше не может похвастаться ослепительной белизной - ее испортили вандалы.

Неизвестные написали на знаке красной краской "Аленка" и добавили сердечко. В честь кого был сделан глупый поступок, пока не известно. Но случившимся занимается полиция. Ведь на покраску композиции придется тратить бюджетные деньги.

Напомним: в Мурманске по детской площадке на улице Маклакова рассыпали битое стекло. Вандалы уже не раз портили благоустроенное место.

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