В Мурманске отметили День саамского слова

Участники рассказали о вкладе саамских писателей и поэтов в дело сохранения древнего языка. Фото: Центр народов севера

25 мая в выставочном зале Мурманска отметили важный для всех представителей саами праздник - День саамского слова. Носителей этого древнего языка становится все меньше, однако его стараются сохранить и популяризировать, привить любовь к нему детям.

Так, член Совета старейшин Ассоциации кольских саамов Нина Афанасьева подготовила для собравшихся выставку и обзор литературы на саамском языке. Также обсуждалось использование современных технологий для сохранения языков коренных народов.

В рамках литературного блока участники рассказали о вкладе саамских писателей и поэтов в дело сохранения саамского языка. Доктор филологических наук, заведующая кафедрой филологии и медиакоммуникаций МАГУ Виктория Бакула выступила с докладом об Александре Антоновой - преподавателе саамского языка, авторе учебных материалов, языковеде, переводчике. Она внесла большой вклад в развитие саамского языка и создала первый букварь для саами.

- Сотрудница Мурманского педагогического колледжа Татьяна Матрехина представила информацию о первой саамской поэтессе Октябрине Вороновой. Старейшина саамского движения, кочующий преподаватель саамского языка Роза Яковлева и педагог дошкольного образования Мария Браженко рассказали о литературных трудах саамской поэтессы Ольги Перепелицы. Председатель Саамского собрания «Самь Соббар» Полина Харыбина отметила вклад саамского писателя Екатерины Коркиной, - сообщили в Центре народов Севера.

На празднике прозвучали стихи участников конкурса художественного слова на саамском языке «Пэрьмусс логкэй» («Лучший чтец»), саамских поэтов и исполнителей. Музыкальным подарком стали песни саамского барда Ивана Матрехина, а также исполнительниц традиционных саамских песен Татьяны Цмыкайло и Анфисы Агеевой.

День саамского слова проводится в рамках Дней славянской письменности и культуры с 1989 года.

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