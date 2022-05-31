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Дом. Семья31 мая 2022 13:45

Жители Териберки теперь боятся не только медведей, но и росомах

Жители Териберки рассказали, что нашли следы росомахи вблизи села
Ника СВЕТЛОВА
Жители села говорят, что это не единственный повод для тревоги.

Жители села говорят, что это не единственный повод для тревоги.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рядом с Териберкой не раз видели медведей. Один из них подошел к туристам на расстояние в 30 метров.

При этом жители села говорят, что это не единственный повод для тревоги.

- Я сам не видел, но знакомые говорили, что видели также следы росомахи, - рассказал "КП"-Мурманск" местный житель.

Но самого хищника, который, к слову, очень скрытный, на глаза еще никому не показывался. При этом охотоведы отмечают, что следы росомахи и медведя очень похожи, поэтому их легко перепутать.

Напомним: осенью росомаху с детенышами встретили рыбаки.

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