Жители Териберки теперь боятся не только медведей, но и росомах

Жители села говорят, что это не единственный повод для тревоги. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рядом с Териберкой не раз видели медведей. Один из них подошел к туристам на расстояние в 30 метров.

При этом жители села говорят, что это не единственный повод для тревоги.

- Я сам не видел, но знакомые говорили, что видели также следы росомахи, - рассказал "КП"-Мурманск" местный житель.

Но самого хищника, который, к слову, очень скрытный, на глаза еще никому не показывался. При этом охотоведы отмечают, что следы росомахи и медведя очень похожи, поэтому их легко перепутать.

Напомним: осенью росомаху с детенышами встретили рыбаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru