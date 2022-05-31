Жители Териберки теперь боятся не только медведей, но и росомах

Жители села говорят, что это не единственный повод для тревоги.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Рядом с Териберкой не раз видели медведей. Один из них подошел к туристам на расстояние в 30 метров.
При этом жители села говорят, что это не единственный повод для тревоги.
- Я сам не видел, но знакомые говорили, что видели также следы росомахи, - рассказал "КП"-Мурманск" местный житель.
Но самого хищника, который, к слову, очень скрытный, на глаза еще никому не показывался. При этом охотоведы отмечают, что следы росомахи и медведя очень похожи, поэтому их легко перепутать.
Напомним: осенью росомаху с детенышами встретили рыбаки.
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