Можно снимать куртки. В Мурманскую область пришло лето

В Мурманской области лето будет не только по календарю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области лето будет не только по календарю. Уже два дня стоит хорошая погода, и пока она задержится в регионе.

- 1 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днем +17+22°, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним: северянам советуют использовать крем от загара перед выходом на улицу.

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