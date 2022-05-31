В Мурманском областном драмтеатре пройдут благотворительные показы спектаклей для детей

Самыми главными зрителями 1 июня станут ребята из общественных организаций Мурманска. Фото: Мурманский областной драматический театр

В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в Мурманском областном драматическом театре проведут два благотворительных спектакля для детей. Самыми главными зрителями в этот день станут ребята из общественных организаций Мурманска.

1 июня театр ждет в гости детей их родителей из Мурманской коррекционной школы №1, Мурманского центра соцобслуживания населения, организаций "Радуга" и "Дети-Ангелы Мурмана", союза общественных неправительственных организаций Мурманской области.

- Спектакль "Сказки для Ежика. Правда, мы будем всегда?" покажут на малой сцене театра в 12.00 и в 15.00. Юные зрители увидят приключения Ежика и его друзей, осознают светлую истину сказки, заложенную автором и выраженную режиссером и актерами – "Как все-таки хорошо, что мы друг у друга есть", - отметили в облдраме.

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