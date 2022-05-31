Солнце бываем кусачим! Жители Мурманской области рискуют обгореть

На широте Мурманска начался полярный день, поэтому солнце светит в окно порой и днем, и ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На широте Мурманска начался полярный день, поэтому солнце светит в окно порой и днем, и ночью. Пусть погода остается капризной, все же на смену холоду порой приходит тепло. Уже второй день подряд столбик термометра доходит до +20. Как ни странно, северянам пора подумать о защите. И речь не о панамках.

- Из-за относительно тонкого озона UV индекс в полуденные часы уже может достигать 4. При длительном (более получаса) нахождении на солнце кожу нужно защищать, - советуют паблик "Погода в Мурманске" (12+).

Напомним: 1 июня в Мурманской области официально закроют сезон катания на лыжах и сноубордах.

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