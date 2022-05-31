В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 13 человек

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+5, всего 66197) и Кандалакшский район (+3, всего 10712). Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 31 мая 2022 года, за последние сутки 13 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+5, всего 66197) и Кандалакшский район (+3, всего 10712).

Умерли с марта 2020 года 3 324 человека. Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 134 628 жителей Заполярья.

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