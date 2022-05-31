Жители Мурманска выбрали лучшее блюдо с гастрономического фестиваля «Арктическая КИНОкухня»

В Мурманске завершился гастрономический фестиваль «Арктическая КИНОкухня», который посетили 15 тысяч человек. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске завершился гастрономический фестиваль «Арктическая КИНОкухня», который посетили 15 тысяч человек. За три дня гости попробовали более 11 тысяч напитков, 9 тысяч порций блюд и посмотрели 30 фильмов в уличном кинотеатре.

Интересным моментом фестиваля стало народное голосование за звание самого вкусного блюда Арктического фастфуда. За право называться лучшим боролись 10 кулинарных изысков от шеф-поваров разных заведений Мурманской области.

Так, победителем стал "Беляш с крабом" от "Ресторанного синдиката". Также на суд северян были представлены "ЯгельЕж", "Дирстроганов", "Крем-лосось-гречка", "Баренцев кармашек", "Пирожок 51", "Заебуриха", "Саамская уха", блинчики "Аромат Севера" и пельмени "Северный олень".

- Чем больше блюд и продуктов мы увидим в популярном кино и сериалах - тем больше будем знать о том, что в Мурманской области стоит непременно попробовать. Фастфуд – это один из форматов подачи кухни – демократичный и доступный. На фестивале жители региона смогли выбрать уличный формат нашей арктической еды, – отметила Екатерина Шаповалова, автор и руководитель проекта "Гастрономическая карта России".

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