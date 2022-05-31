В Мурманске установили сделанные из полиэтиленовых пакетов скамейки

На одну скамейки надо почти две тысячи пакетов. Фото: АО «Ситиматик»

В Мурманске установили скамейки, которые выглядят как обычные, но на самом деле отличаются. Дело в том, что они сделаны из переработанного мусора, например, одноразовых пакетов или ПЭТ-бутылок. На одну скамейки надо почти две тысячи пакетов.

Вандалам будет непросто их разрушить: по крепости и тяжести они почти не уступают металлу.

- Также они хорошо подходят под климат Мурманской области, устойчивы к ржавчине, грибку, ударопрочны. Могут случить по полвека, - рассказали представители регоператора по обращению с ТКО.

Одна скамейка весит около центнера, поэтому украсть ее тоже сложно.

Напомним: летом жители Мурманска смогут сдавать мусор за деньги.

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