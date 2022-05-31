Судебные приставы назвали возраст самого пожилого должника по алиментам в Мурманской области

Всего с начала года на исполнении у судебных приставов было 6 101 исполнительное производство. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Мурманской области составили портрет должника по алиментам.

Так, чаще всего должниками в Заполярье являются мужчины - всего 5022 (82%). Женщин, задолжавших по алиментам - 1 079 (18%). 3214 должников среди мужчин не могут выезжать за пределы России. Среди женщин - 870. У 290 алиментщиков арестовали имущество.

- Самому молодому должнику 17 лет, самому пожилому - 70 лет. Самым распространенным должником Мурманской области является неработающий мужчина от 30 до 40 лет без имущества, на которое возможно обратить взыскание. Женщина-должник: 30-40 лет, не имеющая постоянного источника доходов, из которого возможно взыскать алименты, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Всего с начала года на исполнении у судебных приставов было 6 101 исполнительное производство по взысканию алиментов. Из них окончено - 3 281, в пользу детей взыскали более 112 миллионов рублей.

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