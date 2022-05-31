В Мурманской области пошла рыбалка на корюшку

Рыбалка на корюшку уже стартовала. Фото: vk.com/fishing51

Весной в Мурманской области чуть ли не руками ловили долгожданную мойву. А к началу лета к нашим берегам подошла еще одна маленькая рыбка - корюшка. Рыбаки охотятся на нее с сачками, собираясь на реках и озерах толпами.

- Свершилось чудо, дождались! Все ринулись в воду, пошла рыбалка! Мы наловили рыбки ровно столько, сколько достаточно для того, чтобы поесть свежачка, да на пару жарех закинуть в морозилку. Довольные завершили день на Куреньге, - пишет северянка Елена Эхина.

Напомним: в Баренцевом море рыбаки поймали огромного палтуса в человеческий рост.

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