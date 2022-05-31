В Мурманской области появился военизированный горноспасательный отряд

Губернатор поздравил всех со столетием государственной горноспасательной службы России. Фото: скрин видео

В Мурманской области создан военизированный горноспасательный отряд. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

- Работа горноспасателей – особая сфера деятельности в условиях, требующих решения сложных, порой кажущихся невыполнимыми задач ради спасения жизни горняков. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 100-летия государственной горноспасательной службы России. Поздравляю всех горноспасателей с этой знаменательной датой! - отметил глава региона.

Андрей Владимирович вручил командиру символический ключ от здания службы и учебно-тренировочного центра, в котором отряд сможет разместится после ремонта.

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