В Мурманскую область из Норвегии привезли 3,7 миллиона мальков лосося

При подготовке к отправке рыбу вакцинируют и подвергают исследованиям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае в Мурманскую область поступили из Норвегии первые партии мальков атлантического лосося и форели. Всего - 3,7 миллиона рыбок.

- Ввоз мальков в рыбные хозяйства региона идет из специализированных норвежских предприятий аквакультуры, где при подготовке к отправке рыбу вакцинируют и подвергают исследованиям в лабораториях для исключения инфекционных болезней, - сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"Живой" товар отправился на два крупнейших предприятия Мурманской области, которые занимаются выращиванием лосося.

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