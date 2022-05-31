На месте работают спецслужбы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске из торгового центра "Мурманск Молл" эвакуируют людей. Причиной тому стала угроза взрыва.

Как сообщает паблик "Мурманск ДТП ЧП", в здании обнаружен подозрительный предмет. На месте работают спецслужбы.

Напомним: пару дней назад людей эвакуировали из того же ТЦ из-за загоревшегося светильника.

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