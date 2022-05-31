В Мурманск вернулся атомоход "50 лет Победы"

Атомоход не был в Мурманске с декабря. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Мурманск вернулся атомный ледокол "50 лет Победы". Он завершил зимнюю навигацию.

- Атомоход вышел из порта Мурманск в ночь с 5 на 6 декабря. Вернулся 30 мая, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе "Атомфлота".

Теперь ледокол будет готовиться к летне-осенней навигации, новым рейсам на Северный полюс, куда повезет туристов.

Напомним: поездка к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы" стоит как двухкомнатная квартира в Мурманске. Круизы в Арктику начнутся в июле 2022 года.

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