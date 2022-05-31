В Мурманской области открылся первый центр Красного креста

Ранее у организации не было помещения, где она могла бы принимать тех, кому нужна помощь. Фото: vk.com/redcross_51

К этому событияю в Мурманске шли долго и трудно, но оно свершилось - открылся первый на всю область центр Красного креста. Ранее у организации не было помещения, где она могла бы принимать тех, кому нужна помощь.

- Нас посетили первые ребята - ученики школы №37 и их идейный вдохновитель Анжелика Двинина, для них был организован мастер-класс по ненасильственному общению, чаепитие, а затем урок от Полины Захаровой по пошиву милых брелоков, и, конечно, знакомство с волонтерами и сотрудниками нашего отделения. Совсем скоро появится график работы центра, - рассказали волонтеры.

Подробности можно посмотреть в группе мурманского Красного креста в "ВКонтакте".

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