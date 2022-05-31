В Мурманске на фасаде спортивной школы появился мурал из двух частей

Над муралом работала команда художников. Фото: vk.com/mingrad_mo
Фасад школы спортивной борьбы на улице Невского, 93 в Мурманске украсил мурал, который стал первым в этом сезоне. Картина состоит из двух частей. Одна стена - с изображением улыбчивого кита и спасением челюскинцев, другая - с не менее милыми животными, посвящена северной рыбалке.
Авторами эскизов стали художницы Вероника Вологжанникова и Мария Михайленко.
- Над созданием монументальных рисунков также работала команда: Дмитрий Новицкий, Иван Епихов, Юрий Шачнев, Екатерина Конищева, Наталья Иванова, Борис Липодат, Павел Савчук. Профессионалам помогали ученики и преподаватели детской школы искусств № 2. Школьники добавили финальные штрихи, - отметили в минграде Мурманской области.
Сейчас в Мурманске продолжают создавать еще два мурала - на подпорной стенке на улице Связи и на фасаде поликлиники № 2 на улице Морской. Всего фасады жилых домов, зданий, технических сооружений столицы Заполярья украшают около 40 муралов.
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