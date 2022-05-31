Киностудия "Ленфильм" снимет в Мурманской области документальный фильм "Последний теплоход"

14 июня в Мурманской области начнутся съемки документального фильма "Последний теплоход". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

14 июня в Мурманской области начнутся съемки документального фильма "Последний теплоход". Работать над ним будет киностудия "Ленфильм" при поддержке Министерства культуры РФ.

- Отдельным героем фильма станет теплоход "Клавдия Еланская" который связывает отдаленные поселки друг с другом и с большой землей, - рассказали в Центре развития кинопроизводства. Мурманской области.

Съемки пройдут в населенных пунктах, куда заходит "Еланская": ЗАТО Островном, Сосновке, Чапоме, Чаваньге. Фото: НОРДФИЛЬМ

Съемки пройдут в населенных пунктах, куда заходит "Еланская": ЗАТО Островном, Сосновке, Чапоме, Чаваньге.

Напомним: Аэропорт "Мурманск" станет площадкой для съемок фильма "Заполярный Вальс". Главные роли исполнят Татьяна Лялина и Алексей Анищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru