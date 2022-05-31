МегаФон ускорил интернет для масштабной стройки в Белокаменке

азовые станции работают сразу в четырех диапазонах: 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Фото: ПАО МегаФон

Почти 30 тысяч рабочих ключевой стройки региона в поселке Белокаменка Кольского района получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и мобильным интернетом 4G со средней скоростью 40 Мбит/с. Для этого МегаФон построил и модернизировал порядка 10 базовых станций в населенном пункте.

Базовые станции работают сразу в четырех диапазонах: 900, 1800, 2100 и 2600 МГц. Объекты связи гарантируют высокую скорость интернета и качество покрытия между удаленными объектами на площадках Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Теперь строители и инженеры могут не только звонить, используя технологию VoLTE для чистого звука и мгновенного соединения, но и участвовать в онлайн-совещаниях, передавать тяжелые рабочие файлы, одновременно с разговорами пользоваться онлайн-приложениями и оплачивать услуги.

- Строительство необходимой инфраструктуры на территории в несколько сотен гектаров позволяет создать качественный канал передачи данных и обеспечить проникновение сигнала внутрь производственных помещений. Все это обеспечивает стабильными и современными услугами несколько десятков тысяч специалистов, которые работают и остаются на связи с семьей и близкими, — отмечает Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманской области.

Спрос на высокие скорости интернета в п. Белокаменка подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. C начала 2022 года пользователи оператора здесь скачали в 1,3 раза больше информации, чем за аналогичный период годом ранее. Так, с января по апрель клиенты МегаФона потребили около 1 Петабайта данных и проговорили более 1,5 млн минут. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из 30 тысяч жителей в этом районе просмотрел 24 фильма в Full HD качестве и прослушал 90 музыкальных треков.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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