В подземном переходе в Мурманске появился зеркальный сиг

На стене подземного перехода рядом с улице Комсомольской теперь красуется зеркальный сиг. А рядом - бумага. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске стало на одну достопримечательность больше. На стене подземного перехода рядом с улице Комсомольской теперь красуется зеркальный сиг. А рядом - бумага.

- Я живу в озере Имандра. И у меня есть проблемы. Вода, в которой я обитаю, очень грязная. Ее загрязняет промышленность. Мне некомфортно и я умираю. Неприкольный прикол в том, что я ничего не могу сам с этим сделать, - говорится в сообщении.

В Мурманске стало на одну достопримечательность больше. Фото: vk.com/murmanskgroup

Напомним: на днях в Мурманске появился мурал с героическим спасением челюскинцев. Картина изображает один из моментов ледовой эпопеи.

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