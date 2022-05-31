Водитель Renault насмерть сбил велосипедиста в районе Умбозера

Водителей настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим, учитывать дорожные и погоду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области 25 мая произошло смертельное ДТП, в котором оборвалась жизнь велосипедиста.

- В 17.11 на пятом километре автоподъезда к руднику Умбозеро водитель Renault Logan, двигаясь в сторону рудника, наехал на едущего в том же направлении велосипедиста. Велосипедист от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка, - сообщили в отделе ГИБДД МО МВД "Оленегорский".

Водителей настоятельно просят соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим, учитывать дорожные и погоду.

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