Два вопроса от жителей Мурманской области обошлись знатокам "Что? Где? Когда?" в 200 тысяч рублей

29 мая прошла вторая игра "Что? Где? Когда?" летней серии. Фото: Телекомпания "ИГРА-ТВ"

29 мая прошла вторая игра "Что? Где? Когда?" летней серии. За столом играла команда Николая Русскина, которым попались два вопроса от жителей Мурманской области.

Ответ на вопрос Любовь Каберник из Мурманска лежал в "черном ящике":

- Там находится предмет, который дает нам возможность увидеть снаружи то, что все мы видим как бы изнутри.

Вопрос от никельчанина Евгения Каганского, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, звучал так:

- Считается, что первые газопроводы появились еще в первом веке до нашей эры в Китае. Из чего они были сделаны?

Знатоки не ответили, что в "черном ящике" был глобус, а газопровод делали из бамбука. Благодаря этому северяне заработали по 100 тысяч каждый.

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