Жителей Мурманска напугали работы на Восточно-объездной дороге

На данном участке идет расширение полос. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 30 мая во всех округах Мурманска были слышны звуки как от сильных взрывов. Особенно громкими они были в Ленинском округе, где местные жители отметили дрожание стен дом.

Многие подумали, что взрывы были в Белокаменке или на площадке будущего порта "Лавна", где из-за строительства часто взрывают. Но причина была иной.

- Это были дорожные работы на Восточно-объездной дороге, - пояснили "КП"-Мурманск" в МЧС по Мурманской области.

На данном участке идет расширение полос.

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