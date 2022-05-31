Жителей Мурманска напугали работы на Восточно-объездной дороге

На данном участке идет расширение полос.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Днем 30 мая во всех округах Мурманска были слышны звуки как от сильных взрывов. Особенно громкими они были в Ленинском округе, где местные жители отметили дрожание стен дом.
Многие подумали, что взрывы были в Белокаменке или на площадке будущего порта "Лавна", где из-за строительства часто взрывают. Но причина была иной.
- Это были дорожные работы на Восточно-объездной дороге, - пояснили "КП"-Мурманск" в МЧС по Мурманской области.
На данном участке идет расширение полос.
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