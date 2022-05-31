Отопительный сезон в Мурманске продлился 272 дня

31 мая в Мурманске завершился отопительный сезон, который начался 1 сентября 2021 года и продлился 272 дня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

31 мая в Мурманске завершился отопительный сезон, который начался 1 сентября 2021 года и продлился 272 дня. Он прошел без серьезных аварий, а впереди - работы на теплосети, чтобы осенью батареи без проблем снова стали горячими.

- В межотопительный период будет завершен проект по обновлению теплосети на улице Самойловой — в общей сложности за два года энергетики заменят около километра теплотрассы. Из-за этого с 6 по 18 июня будет ограничено движение по ул. Комсомольской. Также летом будет сужена проезжая часть по ул. Капитана Егорова. Продолжится реконструкция тепломагистрали от Восточной котельной в районе Верхне-Ростинского шоссе, - сообщили в пресс-службы "Мурманской ТЭЦ.

Напомним: с 1 июня в Мурманске начнутся отключения горячей воды.

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