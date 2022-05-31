Местами уже требуются водные лыжи. С 1 июня в Мурманской области нельзя будет кататься на сноуборде и лыжах

Снаряжение пора убирать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ноябре 2021 года в Мурманской области открыли сезон катания на лыжах и сноуборде. Благодаря климату Крайнего Севера, спортсмены могут долго не убирать снаряжение. Сезон закончится только в первый день лета.

- Как бы не было грустно прощаться с катанием, но снег неумолимо покидает трассы и склоны, превращаясь в быстрые и шумные горные ручейки. Местами уже требуются водные лыжи, - рассказали сотрудники одного из горнолыжных курортов в Кировске.

В Мурманске сезон закрыли в апреле аква-шоу "Север на волне".

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