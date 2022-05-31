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Общество31 мая 2022 6:28

У школы №31 в Мурманске откроют бюст Льва Журина

Церемония состоится 31 мая
Ника СВЕТЛОВА
Льва Васильевича не стало в 2020 году.

Льва Васильевича не стало в 2020 году.

Фото: Олег ФИЛОНОК

31 мая у школы №31 в Мурманске состоится церемония открытия бюста Льва Васильевича Журина. Начнется она в 12.00. Ранее школе присвоили имя почетного гражданина Мурманска и Мурманской области. Лев Васильевич ушел из жизни в 2020 году в возрасте 93 лет.

Напомним: 10 мая в Мурманске открыли бюст Михаила Орешеты. Мемориал установили на аллее писателей.

Автором мемориалов стал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев.

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