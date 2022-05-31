Два жителя Ковдора из мести бросили в магазин бутылки с зажигательной смесью и подожгли

Мужчины решили сжечь магазин знакомого. Фото: Мария ЛЕНЦ

Два жителя Ковдора 20 и 23 лет получили реальный срок, как сообщили в прокуратуре Мурманской области, их обвиняли по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества путем поджога).

В мае прошлого года молодые люди решили отомстить знакомому и уничтожить его магазин. Они разбили окно помещения, бросили туда подожженные бутылки с горюче-смазочной жидкостью и убежали. Но только после того, как убедились, что магазин горит.

- Потерпевшему был причинен значительный ущерб на общую сумму в 2,5 миллиона рублей, - уточнили в прокуратуре.

Один из поджигателей отправится в колонию-поселение на 1 год и 6 месяцев, второй - на 1 год и 8 месяцев.

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