Из Мурманска отправился прямой поезд в Севастополь

Поезд до Севастополя будет ходить из Мурманска до конца сентября. Фото: минтранс Мурманской области

Из Мурманска до Севастополя можно уехать на прямом поезде. Первый состав отбыл от вокзала областного центра 29 мая. Маршрут следования - 4620 километров и 62 станции.

- "Таврия" проследует через Ростов-на-Дону, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль и Вологду. В состав поезда включены плацкартные вагоны класса 3Э, купейные вагоны класса 2К и 2Э, а также вагон-ресторан, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Состав является сезонным и будет ходить только до конца сентября.

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