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Общество31 мая 2022 5:46

Проводница поезда Котлас - Мурманск через 22 года нашла двойняшек, которым помогла появиться на свет

Уже выросшие дети живут в Мурманске
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Нина Коровинская 22 года думала о том, как сложилась судьба мамы и двойняшек.

Нина Коровинская 22 года думала о том, как сложилась судьба мамы и двойняшек.

Свидетелями доброй истории стали жители сразу нескольких северных городов и двух регионов - Мурманской и Архангельской областей.

22 года назад жительнице Котласа Нине Коровинской пришло принимать роды в поезде, где она работала проводницей. У одной из пассажирок, ехавшей из Мурманска в Ядриху, начались схватки.

- Родилась двойня - мальчик и девочка. Все эти годы думаю о том, как сложилась судьба мамочки и малыше, - написала Нина Андреевна в соцсетях.

И чудо случилось! Оказалось, что мама и ее уже взрослые дети до сих пор живут в Мурманске. Они уже связались с Ниной Коровинский и хотят встретиться этим летом.

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